Projeto de lei de Adevair Cabral é aprovado por 14 votos: Rua no CPA 3 ganha nova denominação em homenagem a moradora histórica A Câmara Municipal de Cuiabá aprovou na sessão de terça-feira (04.06), com 14 votos favoráveis, o projeto de lei do vereador Adevair...

Momento MT|Do R7 06/06/2024 - 19h44 (Atualizado em 06/06/2024 - 19h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share