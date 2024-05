Projeto de lei garante gratuidade de estacionamento para pessoas com deficiência e idosos

O plenário da Câmara de Cuiabá, aprovou em 2ª votação nesta terça-feira (28.05), por 21 votos, o projeto de lei de autoria do vereador Adevair Cabral (Solidariedade), que assegura às pessoas com deficiência e idosos devidamente credenciadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana, o direito de fazer uso das vagas do sistema rotativo digital, com isenção e sem limitação de tempo.

