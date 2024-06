Projeto de lei para criação do programa adote um museu e do dia nacional do museu é aprovado em comissão A Comissão de Educação e Cultura (CE) aprovou, nesta terça-feira (11), projeto que cria o programa adote um museu e o dia nacional...

Momento MT|Do R7 11/06/2024 - 14h14 (Atualizado em 11/06/2024 - 14h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share