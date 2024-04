Projeto de Lei propõe depreciação acelerada para modernizar a indústria

Alto contraste

A+

A-

O relator do Projeto de Lei 2/24, deputado Márcio Honaiser (PDT-MA), divulgou na segunda-feira (18) um novo parecer, com ajustes na proposta, do Poder Executivo, que institui um programa de depreciação acelerada para modernizar indústria. A depreciação acelerada é um mecanismo que reduz a tributação das empresas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Integrante de facção criminosa é preso pela PM com tabletes de maconha em Nova Ubiratã

• Projeto deixa claro que somente bens penhoráveis respondem por dívida

• Projeto obriga o SUS a aplicar teste para identificar autismo

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.