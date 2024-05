Projeto de lei propõe que agressor perca direito aos bens no divórcio

Alto contraste

Condenados por violência doméstica contra o cônjuge podem perder o direito aos bens adquiridos durante o casamento. É o que prevê o PL 1977/2024, apresentado pela senadora Ana Paula Lobato (PDT-MA). O projeto destina à vítima de violência doméstica e familiar a totalidade dos bens do cônjuge ou companheiro agressor após a condenação. A intenção é garantir que a vítima não seja prejudicada no processo. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



