Projeto de lei propõe redução da carga horária para assistentes sociais e cuidadores em Cuiabá

A Câmara Municipal de Cuiabá recebeu nesta quarta-feira (29.05) o projeto de lei, encaminhado pelo Poder Executivo, que beneficia as categorias de assistentes sociais e cuidadores. A proposta sugere a redução da carga horária semanal de 40 para 30 horas, sem alteração salarial. A proposta é resultado de uma articulação do vereador Adevair Cabral (Solidariedade), que também é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá, junto ao Município.

