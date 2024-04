Projeto inovador propõe educação para a proteção animal em Cuiabá

Alto contraste

Um projeto de lei inovador que introduz o tema do direito e proteção dos animais no currículo das escolas municipais foi proposto pelo vereador Sargento Vidal (MDB). A medida visa disseminar e praticar conceitos de respeito à fauna e flora, fortalecendo a relação dos estudantes com o meio ambiente.

