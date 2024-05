Promotor e ex-deputado são homenageados em sessão na Câmara de Cuiabá

O promotor de Justiça Rodrigo Fonseca Costa recebeu o título de Cidadão Cuiabano nesta quinta-feira (23.05) e também fez uso da tribuna livre na Câmara de Cuiabá onde falou sobre a importância sobre o papel do Ministério Público e atuação com o parlamento. Ele recebeu a honraria do vereador Dr. Luiz Fernando (União Brasil).

