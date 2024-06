Proprietários de veículos atingidos por enchentes podem ter parte do IPVA devolvido Os proprietários de veículos que tiveram perda total por conta das enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul, entre o fim de abril...

Momento MT|Do R7 10/06/2024 - 13h36 (Atualizado em 10/06/2024 - 13h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share