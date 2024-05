Quase meio milhão de cariocas passam fome: a realidade da insegurança alimentar no Rio de Janeiro

Alto contraste

A+

A-

A insegurança alimentar grave é realidade em 7,9% das casas na capital fluminense. Em números absolutos, são 489 mil pessoas que passam fome. Cerca de 2 milhões de cariocas convivem com algum grau de insegurança alimentar (seja leve, moderada ou grave). Os dados inéditos fazem parte do I Inquérito sobre a Insegurança Alimentar no Município do Rio de Janeiro – o Mapa da Fome da Cidade do Rio. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Mapa aponta que quase meio milhão de cariocas passam fome

• Coxinha de calabresa com azeitona

• Molho de cenoura para churrasco

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.