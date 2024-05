Receita deliciosa de Kafta no espeto para surpreender seus convidados Misture a carne com os demais ingredientes e forme uma massa. Se houver necessidade, isto é, se a massa ficar muito molhada, adicione...

Misture a carne com os demais ingredientes e forme uma massa. Se houver necessidade, isto é, se a massa ficar muito molhada, adicione um pouco de farinha de trigo. Divida a carne em 12 ou 15 porções. Pegue cada porção e espalhe – a pelo espeto, comprimindo para aderir bem. Deve parecer uma salsicha espetada no sentido do comprimento. Asse sobre uma grelha, virando de vez em quando, para assar por igual e ficar dourada por fora. Passe um pouco de óleo na carne, enquanto assa.



• Kafta no espeto

