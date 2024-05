Momento MT |Do R7

Receita deliciosa de Rosca de Polvilho Azedo Rosca de polvilho azedo é uma receita tradicional e saborosa que pode ser feita em casa com ingredientes simples. Para preparar...

Alto contraste

A+

A-

Rosca de polvilho azedo é uma receita tradicional e saborosa que pode ser feita em casa com ingredientes simples. Para preparar essa delícia, você vai precisar de 2 copos de polvilho azedo, 1 gema, 1/2 copo de azeite, 1/2 copo de leite, sal a gosto e 1/2 copo de água quente. Misture todos os ingredientes em uma tigela e por último acrescente a água quente. Bata até formar uma massa homogênea, coloque a massa dentro de um saco plástico fazendo um pequeno furo em uma das pontas. Em seguida, modele a rosca na sua preferência em uma forma e leve ao forno pré-aquecido a 250°C até dourar. Experimente essa receita e compartilhe conosco o resultado! Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Rosca de polvilho azedo

• Salada de Natal

• Irã: países reagem à queda de helicóptero; EUA “acompanham de perto”

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.