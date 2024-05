Receita paga o maior lote de restituição do IR da história Cerca de 5,6 milhões de contribuintes que entregaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa recebem nesta sexta-feira (31) o primeiro...

Alto contraste

A+

A-

Cerca de 5,6 milhões de contribuintes que entregaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa recebem nesta sexta-feira (31) o primeiro dos cinco lotes de restituição de 2024. O lote também contempla restituições residuais de anos anteriores e inclui todos os contribuintes do Rio Grande do Sul com direito a receber. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Nota de falecimento

• Caso da esteira: defesa do pai diz que menino teve morte “natural”

• PF e PM/PR prendem foragido da justiça

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.