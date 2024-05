Momento MT |Do R7

Recém-nascida é encontrada morta em saco plástico: uma triste descoberta Uma menina recém-nascida foi encontrada morta na manhã deste domingo (26) entre as rochas de Villa San Giovanni, na província de...

Imagem ilustrativa - Corpo da bebê, ainda com o cordão umbilical preso, estava dentro de um saco plástico guardado em uma mochila

Uma menina recém-nascida foi encontrada morta na manhã deste domingo (26) entre as rochas de Villa San Giovanni, na província de Reggio Calabria, perto do cais de desembarque das balsas para a Sicília, no sul da Itália.

