Reconstrução de asfalto na MT-170: melhorias no acesso à região da maior caverna do Estado

O acesso ao município de Curvelândia, pela MT-170, melhorou depois que o Governo de Mato Grosso recuperou 100 km do asfalto, que estava cheio de buracos. Os investimentos contribuem com o desenvolvimento econômico da região e fomentam o turismo no município, que tem a maior caverna do Estado, a Caverna do Jabuti. O local é aberto à visitação guiada.

