Red Bull Bragantino avança às oitavas da Copa do Brasil com vitória sobre o Sousa-PB

Nesta terça-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, o Red Bull Bragantino conseguiu uma vitória sólida sobre o Sousa-PB, com um placar de 3 a 0. Com esse resultado, o Massa Bruta avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil, consolidando um placar agregado de 4 a 1 sobre o adversário.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.