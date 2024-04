Alto contraste

A+

A-

O relator da CPI da Braskem, senador Rogério Carvalho (PT-SE), afirmou nesta terça-feira (19) que apresentará um pedido de busca e apreensão no Ministério de Minas e Energia caso a pasta não responda aos pedidos de informações encaminhados. Ele criticou o ministério, chefiado por Alexandre da Silveira, por supostamente tratar com “desídia” e de forma “desrespeitosa” as solicitações da CPI.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Relator da CPI cogita pedir busca e apreensão na pasta de Minas e Energia

• Projeto proíbe órgãos de classe de impor penalidades para prestação de trabalho voluntário

• Passinho é reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Rio

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.