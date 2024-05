Relatório do USDA aponta avanço significativo no plantio de soja no Brasil

O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) divulgou seu novo relatório semanal de acompanhamento de safras, e os números do plantio de soja no Brasil trazem ótimas notícias: a área semeada com a oleaginosa superou as expectativas do mercado, alcançando 68%, contra os 66% previstos e os 52% da semana anterior. A média dos últimos cinco anos para este período é de 63%.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.