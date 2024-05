Réu condenado por homicídio tentado de irmã: justiça é feita

Alto contraste

A+

A-

O Tribunal do Júri de Rondonópolis (a 225km de Cuiabá) condenou o réu Pablo Carvalho, na terça-feira (28), pelo homicídio tentado qualificado da irmã dele, Emanoeli Carvalho. A pena fixada pelo juízo foi de 11 anos de reclusão em regime inicial fechado, sendo negado ao condenado o direito de recorrer em liberdade. O Conselho de Sentença acolheu a tese do Ministério Público de Mato Grosso e reconheceu que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima e contra mulher por razões da condição de sexo feminino (feminicídio). Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Políticas públicas de saúde mental são fundamentais nas tragédias, afirmam especialistas

• Ciopaer retorna a Mato Grosso após missão no Rio Grande do Sul

• Sesp forma 65 novos agentes de segurança para atuar no Sistema Socioeducativo

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.