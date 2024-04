Rinoplastia na Adolescência: Especialista Explica os Detalhes

Alto contraste

Rafa Justus fez rinoplastia aos 14 anos Rafa Justus fez rinoplastia aos 14 anos (Momento MT)

A rinoplastia está em quarto lugar no ranking de procedimentos estéticos mais procurados no mundo todo, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (International Society of Aesthetic Plastic Surgery, ISAPS). Em fevereiro, aqui no Brasil, o procedimento ficou mais em evidência no noticiário depois que Rafa Justus, filha da apresentadora Ticiane Pinheiro com o empresário Roberto Justus, realizou a cirurgia aos 14 anos. Por conta da idade, dúvidas surgiram em torno do procedimento nesta fase da vida.

