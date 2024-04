Rondonópolis: Destaque em Saneamento Básico no Centro-Oeste

Levantamento feito a partir dos dados coletados pelo IBGE no Censo 2022 mostra que o município de Rondonópolis tem o melhor sistema de saneamento básico do estado e continua como referência nesta área para região Centro-Oeste do país. A cidade ostenta índices que confirmam a universalização dos serviços de coleta de lixo, abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, ficando à frente de capitais como Goiânia, Cuiabá e Campo Grande.

