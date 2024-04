Alto contraste

Presidente da Rússia, Vladimir Putin

Em meio ao rescaldo dos ataques da Ucrânia à região fronteiriça de Belgorod, a Rússia segue com as urnas abertas para as eleições que deverão confirmar a reeleição do atual presidente, Vladimir Putin.

