Rússia revela provas de ligação da Ucrânia com ataque em Moscou

Centro comercial na Rússia foi atacado por homens armados. Atentado matou 143 pessoas nos arredores de Moscou Centro comercial na Rússia foi atacado por homens armados. Atentado matou 143 pessoas nos arredores de Moscou (Momento MT)

Investigadores russos disseram, nesta quinta-feira (28), que têm provas de que os autores do atentado a uma casa de shows de Moscou, no último dia 22, tinham "vínculos com os nacionalistas ucranianos" e receberam "importantes" somas de dinheiro da Ucrânia.

