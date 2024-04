Santos empata com o Real Brasília em jogo de estreia no Brasileirão Feminino

Alto contraste

A+

A-

A equipe de futebol feminino do Santos FC empatou em 1 a 1 com a do Real Brasília na noite desta sexta-feira (15), pela rodada inaugural do Campeonato Brasileirão de 2024. A partida aconteceu na Vila Belmiro, em Santos (SP) e o gol santista saiu de bela cobrança de falta de Dani Silva.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT

• Santos empata com o Real Brasília em jogo de estreia no Brasileirão Feminino

• Palmeiras vence Flamengo na estreia do Brasileiro Feminino

• Prefeito de Lucas do Rio Verde anuncia medidas contra violência doméstica em defesa das mulheres

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.