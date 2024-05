Sargento Vidal: o herói dos animais que emocionou uma comunidade

Alto contraste

"Eu mal podia esperar para conhecê-lo." Esse foi o relato emocionante da moradora do bairro Despraiado, na capital, Juliane Vieira da Rocha, 51 anos, após receber a visita do vereador Sargento Vidal (MDB), na tarde desta terça-feira (28). Juliane, tutora de cinco animais e sem recursos para mantê-los, procurou o vereador em busca de ajuda para proporcionar um destino digno e uma melhor qualidade de vida para cada um deles. Quatro filhotes já estão disponíveis para adoção (confira abaixo). A mãe deles será castrada, com todas as despesas do procedimento cirúrgico cobertas com recursos próprios do parlamentar. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



