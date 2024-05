Saúde feminina em destaque: Unidades de saúde abrem em horário especial para cuidar das mulheres

Todas as unidades básicas de saúde de Rondonópolis estarão abertas nesta quarta-feira (22) para uma ação especial de cuidado com a saúde das mulheres. Os atendimentos exclusivos terão início às 17hs e vão se estender até as 20hs, uma oportunidade para as mães, donas de casa e trabalhadoras que não conseguem parar durante o dia, de tirar um tempo para cuidar da saúde.

