Secel promove encontro para apresentar Concurso Internacional de Bibliotecas Públicas

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) promove, na próxima terça-feira (28.05), uma reunião online com gestores e agentes de bibliotecas públicas e comunitárias de Mato Grosso para apresentar o 12° Concurso de Ajudas 2024, edital internacional que está com inscrições abertas. O encontro começa às 14h e tem o objetivo de orientar as instituições no processo de inscrição de projetos inovadores, que concorrerão a premiações em dinheiro de 10 mil a 20 mil dólares.

