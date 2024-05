Secretaria Municipal de Saúde convoca técnicos de enfermagem para suprir demanda na rede de saúde

A Secretaria Municipal de Saúde publicou na edição suplementar da Gazeta Municipal desta quinta-feira (23) a convocação dos Técnicos de Enfermagem aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 01/2022/SMS. A convocação das pessoas do cadastro de reserva do processo seletivo realizado em 2022 se tornou necessária devido ao fato de que todos os profissionais aprovados no concurso público realizado em 2023 já foram convocados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.