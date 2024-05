Sefaz divulga resultado do processo seletivo para analista sênior de TI

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) do Estado de Mato Grosso divulgou nesta segunda-feira (27.05) o resultado do processo seletivo para o cargo de analista sênior de Tecnologia da Informação. Após avaliação curricular, 261 candidatos foram classificados. A homologação do resultado final foi publicada no Diário Oficial.

