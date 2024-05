Semana do Microempreendedor: Formações técnicas e Feira na Praça Essa é a Semana do MEI. E para marcar a data voltada ao microempreendedor individual (MEI), a Prefeitura de Sorriso e o Serviço de...

Essa é a Semana do MEI. E para marcar a data voltada ao microempreendedor individual (MEI), a Prefeitura de Sorriso e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), organizaram uma semana dedicada ao conhecimento. E a largada dessa imersão é hoje, dia 20, com formações na sede do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Os debates versam sobre marketing, gestão de finanças e gestão de vendas, das 18 às 22 horas e seguem de hoje até a próxima sexta-feira, dia 24. A formação é voltada aos microempreendedores individuais cadastrados na Sala do Empreendedor. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



