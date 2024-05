Senador defende projetos da Petrobras na Região Norte

O senador Chico Rodrigues (PSB-RR) disse, em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (22), que a troca do comando da Petrobras gerou uma queda no valor de 9,5% nas ações da estatal. Para ele, é importante que a nova gestão “se preocupe em fortalecer a imagem e a credibilidade da empresa”.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.