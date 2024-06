Senador Esperidião Amin destaca eleições na Índia e cobra aprimoramento no Brasil

Em pronunciamento no Plenário na terça-feira (4), o senador Esperidião Amin (PP-SC) destacou as eleições gerais da Índia, para todas as cadeiras do parlamento, que duraram 44 dias. Ele elogiou o fato de o país, considerado a maior democracia do mundo por causa dos cerca de 968 milhões de eleitores, utilizar urnas eletrônicas com voto auditável.

