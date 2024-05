Senador Laércio Oliveira pede redução do preço do gás natural

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) destacou, em pronunciamento nesta quarta-feira (22), a importância do mercado de gás natural no Brasil. Para o parlamentar, a falta de iniciativa do governo em promover medidas que possibilitem a redução do preço do gás natural liquefeito (GNL) prejudica o país.

