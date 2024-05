Senador Plínio critica WWF por campanha polêmica

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) criticou, em pronunciamento nesta segunda-feira (21), a Organização Não Governamental WWF por explorar a tragédia enfrentada pelo Rio Grande do Sul para promover, segundo ele, uma campanha “mentirosa e maldosa”. Para o parlamentar, a ONG, "aparentemente boazinha", está divulgando comunicados falsos, em que relaciona as enchentes no Sul do país à redução das reservas naturais da Amazônia Legal.

