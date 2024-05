Servidores da Vigilância Sanitária se preparam para a implantação da Rede Sim

Encerrou nesta sexta-feira (24) o treinamento que a Junta Comercial de Mato Grosso (Jucemat) realizou com os servidores da Vigilância Sanitária (Visa) do município. Eles aprenderam a operar o sistema da Rede Sim, que vai passar a funcionar no município a partir do dia 1º de junho e tornar todos os processos de licenciamento da vigilância sanitária de forma digital.

