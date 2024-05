Servidores de hospitais federais em greve promovem ato no Rio Em greve desde o dia 15 deste mês, por tempo indeterminado, servidores de saúde dos seis hospitais federais do Rio de Janeiro se...

Alto contraste

A+

A-

Em greve desde o dia 15 deste mês, por tempo indeterminado, servidores de saúde dos seis hospitais federais do Rio de Janeiro se reuniram em um ato em frente ao Hospital Federal de Bonsucesso, na zona norte da capital fluminense. Entre os principais itens da pauta de reivindicações estão a recomposição salarial, a realização de concurso público e a reestruturação das unidades que sofrem com o sucateamento ao longo dos últimos anos. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Lei facilita remanejar recursos de emendas parlamentares para RS

• Brasil: 94% dos municípios já sofreram emergência ou calamidade

• Cultura credencia profissionais para trabalharem no projeto Arte e Educação

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.