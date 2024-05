Servidores de Sorriso se destacam em Simpósio de Direito Tributário Municipal em SP

Alto contraste

A+

A-

Equipe da Secretaria de Fazenda de Sorriso, composta pelo secretário, Sérgio Kocova, o diretor de departamento de Fiscalização Tributária, Marcos Aurélio e os fiscais Rogério Silva, Carlos Ferreira e Rogério Batista, participaram do XII Simpósio de Direito Tributário Municipal, em Campinas - SP, realizado nos dias 23 e 24 de maio. Ocasião em que, os servidores acompanharam palestras com expositores renomados, nacionalmente, sobre as atualizações, as novas vertentes e, principalmente, a reforma tributária, cujo texto traz as regras para todos os produtos sujeitos aos novos Impostos sobre Valor Agregado (IVA) criados pela Proposta de Emenda à Constituição (PEC), aprovada no ano passado. O Simpósio reuniu palestrantes, especialistas na questão tributária, com conhecimento sobre a reforma tributária, visando a melhoraria dos instrumentos para a sua aplicação. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Prefeitura de PoA enviou hoje dados para famílias receberem R$ 5 mil

• Grupo de trabalho recebe nesta quarta proposta do governo que trata da distribuição de novos tributos

• Servidores do Município participam de Simpósio de Direito Tributário Municipal em SP

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.