Sesp forma 65 novos agentes de segurança para atuar no Sistema Socioeducativo

A Secretaria de Estado de Segurança Pública realizou, nesta quarta-feira (29.05), a formatura de 65 agentes no IV Curso de Formação Inicial (CFI) do Sistema Socioeducativo. O curso teve como objetivo a capacitação de servidores que vão trabalhar no atendimento de adolescentes em conflito com a lei que cumprem medida judicial em unidades da capital e do interior.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.