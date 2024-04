Sete em cada dez mulheres enfrentam pressão estética no trabalho

Alto contraste

Sete em cada dez mulheres já sofreram pressão estética no trabalho

Cerca de sete em cada dez (69%) mulheres já sofreram pressão estética no ambiente de trabalho, revela uma pesquisa realizada pela marca The Body Shop em parceria com o Instituto Plano de Menina. Ainda segundo o levantamento, muito além do desconforto com a própria aparência, essa pressão faz com que as mulheres duvidem do próprio potencial no trabalho: 56% das entrevistadas afirmam que seu desempenho caiu após o ocorrido.

