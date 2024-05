Setrat e parceiros promovem conscientização no trânsito em Rondonópolis

Objetivando sensibilizar e orientar estudantes e empregados de empresas da cidade, bem como a população em geral, a secretaria municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) realiza nesse mês de maio, a campanha nacional do ‘Maio Amarelo’, que objetiva sobretudo, chamar a atenção da sociedade para o alto índice de acidentes com mortes e feridos no trânsito não apenas na cidade e região, mas em todo o país.

