Sinop se destaca em inovação e participa do maior evento de cidades inteligentes do Brasil

Reforçando o compromisso da Prefeitura com a inovação, a sustentabilidade e a melhoria da qualidade de vida da população, Sinop participa do Smart City Expo Curitiba, considerado o maior evento de cidades inteligentes do Brasil, que este ano tem como tema “Reinventando cidades para todos”. A participação da capital do Nortão é concretizada depois de ser premiada, em novembro de 2023, pelo Governo de Mato Grosso, na primeira edição do Prêmio Cidades Inovadoras.

