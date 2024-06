Sistema de Reconhecimento Facial da Sesp: Tecnologia que Prende Foragidos da Justiça em Cuiabá

Tecnologia de reconhecimento facial do programa Vigia Mais MT, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT), identificou quatro pessoas foragidas da Justiça em Cuiabá. Essas prisões ocorreram durante jogos esportivos na Arena Pantanal, onde 14 câmeras de segurança monitoram as áreas internas e externas do estádio.

