Sorriso: Exportações ultrapassam US$ 1 bilhão nos primeiros meses de 2024 Entre os meses de janeiro a abril de 2024, Sorriso somou US$ 1.049.417.596 em exportações. Somente em soja triturada são US$ 586....

04/06/2024 - 14h08

