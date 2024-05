Sorriso investe mais de R$ 5,7 milhões em cirurgias e exames

A semana começou com várias ações na saúde para os sorrisenses. Desde ontem, dia 20, até a próxima quinta-feira, dia 23 de maio, 62 pacientes do Município devem passar por cirurgias de catarata. E além dessas, que estão sendo realizadas em Sorriso mesmo, há mais 32 cirurgias de hérnias já agendadas no Hospital Hilda Strenger Ribeiro em Nova Mutum para essa semana e também para a próxima. E até o fim de maio, mais 31 pacientes devem fazer as avaliações pré-cirurgicas para laqueadura e outros 20 pacientes farão a avaliação para cirurgias de vesícula.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.