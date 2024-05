SP inicia campanha de vacinação contra paralisia infantil na segunda-feira

Alto contraste

A+

A-

A partir da próxima segunda-feira (27) crianças até cinco anos de idade começam a ser vacinadas contra a Poliomielite (paralisia infantil) no estado de São Paulo. A ação segue até o dia 14 de junho, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Os pais devem levar os filhos com a caderneta de vacinação. A vacinação é fundamental para a redução do risco de reintrodução do poliovírus no Brasil, já que a doença está eliminada no país desde 1994. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• SP inicia campanha de vacinação contra paralisia infantil na segunda

• PM apreende adolescente suspeito de tráfico de drogas em Sinop

• Apenas 11% das escolas têm internet na velocidade certa, diz pesquisa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.