Startup revoluciona a agricultura com tecnologia inovadora Com a criação em larga escala "on farm" do inseto crisopídeo, um inimigo natural eficaz no combate de diferentes pragas, como os...

Momento MT|Do R7 10/06/2024 - 09h34 (Atualizado em 10/06/2024 - 09h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share