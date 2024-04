Tainá Müller: A luta contra a Síndrome de Burnout

Alto contraste

Tainá Müller descreve sua relação com a terapia e a síndrome de Burnout

Com uma brilhante carreira, a atriz Tainá Muller, 41 anos, surpreendeu a todos ao abrir o coração e revelar, em entrevista, sua relação com a terapia e saúde mental, após receber um diagnóstico de Síndrome de Burnout. Insônia e exaustão mental eram os principais sintomas, em meio ao elevado volume de trabalho e de atividades. Sintomas descritos pela jovem gaúcha, como sendo devastadores, a ponto de recorrer a terapia para aprender a organizar sua rotina e planejar suas noites, fazendo uma higienização no sono, para conseguir descansar, revigorando corpo e mente.

