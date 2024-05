Tendas solidárias em São Paulo oferecem acolhimento e assistência à população de rua durante o frio

Alto contraste

A prefeitura de São Paulo vai montar a partir desta segunda-feira (27) tendas em cinco regiões da cidade para atender a população em situação de rua no período de baixas temperaturas. Os espaços funcionarão das 18h à meia noite, com oferta de sopas, pão, chocolate quente, chá e água. Além disso, serão distribuídos cobertores e as pessoas serão encaminhadas para a rede de assistência. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



