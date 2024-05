Theatro Municipal do Rio: Programação cultural ampliada com mais de 70 apresentações em 2 temporadas Com investimento de R$ 20 milhões da Petrobras, o Theatro Municipal do Rio de Janeiro vai incrementar a programação para as temporadas...

Momento MT|Do R7 20/05/2024 - 21h33 (Atualizado em 20/05/2024 - 21h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share