Tragédia no Beja Air Show: Acidente aéreo deixa dois pilotos mortos No último domingo (2), um trágico acidente marcou o Beja Air Show, evento de exibições aéreas realizado no sul de Portugal. Dois...

Momento MT|Do R7 02/06/2024 - 21h36 (Atualizado em 02/06/2024 - 21h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share